POL-TUT: (Balingen) Vorfahrt genommen

Balingen (ots)

An der Einmündung der Arnoldstraße in die Heselwanger Straße hat ein VW Up am Montagmorgen einem Ford Mondeo die Vorfahrt genommen.

Kurz nach 8 Uhr bog die VW-Fahrerin (58) von der Arnoldstraße nach rechts in die Heselwanger Straße ab. Aus Unachtsamkeit missachtete sie die Vorfahrt von einem auf der Heselwanger Straße in Richtung Balingen fahrenden Ford. Der Fordfahrer versuchte noch auszuweichen. Dabei prallte er gegen den Bordstein und beschädigte zwei Räder. Den Zusammenstoß mit dem VW konnte der 55-Jährige nicht verhindern. Bei dem Unfall verletzte er sich leicht. Die Verursacherin blieb unverletzt. An den beiden Personenkraftwagen entstand ein Schaden in Höhe von zirka 8500 Euro.

