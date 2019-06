Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) Barpersonal mit Messer bedroht

VS-Schwenningen (ots)

Am Samstagabend hat ein Mann in einer Gaststätte in der Erzbergerstraße das Barpersonal mit einem Messer bedroht. Der alkoholisierte 31-Jährige verlangte nach seinem Betreten der Bar gegen 19.00 Uhr den Ausschank von Alkohol. Da der 23-Jährige hinter der Bar ihm diesen erst verweigerte kam der Täter hinter den Tresen und griff nach einem Küchenmesser. Er drängte den Angestellten in die Küche und drohte dort mit dem Messer. Der 23-Jährige schenkte dem Mann daraufhin Alkohol aus. Im Anschluss verließ der Betrunkene die Gaststätte. Eine Kollegin des Angestellten verständigte den Notruf. Die Polizeistreife konnte den Täter kurze Zeit darauf in der Nähe der Gaststätte festnehmen. Aufgrund seiner Alkoholisierung verbrachte der Mann seine Nacht in der Gewahrsamszelle des Polizeireviers. Er hat nun neben einer Strafanzeige auch mit der Kostenforderung für die Übernachtung zu rechnen. Am Morgen wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell