Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Trossingen) Streifvorgang mit Sachschaden

Trossingen (ots)

Ein 37-jähriger Ford-Fahrer streifte in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Weberstraße einen geparkten Dacia. Dabei wurde der Dacia auf einen dritten Pkw geschoben. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro.

