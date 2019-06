Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (A.-Ebingen) Bei Vorbeifahrt Chevrolet schwer beschädigt

A.-Ebingen (ots)

Zwei wirtschaftliche Totalschäden mit einer geschätzten Schadenshöhe von zirka 17.000 Euro sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Sonntagmorgen in der Berliner Straße. Gegen 7.10 Uhr fuhr eine Frau mit ihrem BMW aus Unachtsamkeit gegen einen am Straßenrand parkenden Chevrolet. Wegen der erheblichen Schäden mussten beide Fahrzeuge abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

