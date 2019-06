Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Albstadt-Ebingen) Bei Ausweichmanöver mit Bäumen und Zaun zusammengestoßen

Albstadt-Ebingen (ots)

Am Freitagabend gegen 21.00 Uhr ist ein Autofahrer in der Kientenstraße gegen zwei Bäume und einen Zaun gefahren. Der 23-jährige Fahrer musste laut eigenen Angaben einem Auto im Gegenverkehr ausweichen, das auf seine Fahrspur gekommen war. Durch den Zusammenstoß mit einem der Bäume brach dieser und landete auf dem Gehweg. Die Feuerwehr räumte den Gehweg wieder frei. Am BMW des 23-Jährigen entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Der Schaden an den Bäumen und dem Zaun wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Im Zusammenhang mit dem Unfall sucht die Polizei nach dem Opel, der dem 23-Jährigen entgegengekommen ist. Dessen Fahrer oder Zeugen des Unfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier in Albstadt unter Tel. 07432 9550 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell