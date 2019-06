Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Brigachtal-Kirchdorf) Versuchter Einbruch in Apotheke

Brigachtal-Kirchdorf (ots)

Am frühen Sonntagmorgen haben Einbrecher versucht in eine Apotheke in der Marbacher Straße zu gelangen. Die Diebe versuchten gegen 02.00 Uhr eine Türe aufzuhebeln, als sie von der Filialleiterin überrascht wurden. Die beiden Täter flüchteten zu Fuß. Das Polizeirevier Villingen ermittelt wegen besonders schwerem Diebstahl. Hinweise in dieser Sache erbittet das Polizeirevier Villingen unter 07721 6010.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell