Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Betrunken gegen Hausmauer "gerauscht"- Beifahrer leicht verletzt

Balingen (ots)

Mit seinem Auto gegen den Backsteinvorbau des ehemaligen Schwefelbades in der Wilhelmstraße gefahren ist ein Autofahrer am Samstagmorgen. Der 19-Jährige kam aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung von der Straße ab und prallte gegen die Hausmauer. Ein 18-jähriger Mitfahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht an der Stirn. Die beiden Männer parkten ihr Auto nach dem Unfall in einem Hinterhof und gingen davon. Schlafend fand eine Polizeistreife sie kurze Zeit darauf in der Nähe der Unfallstelle. Die Alkoholfahrt hatte für den 19-Jährigen empfindliche Konsequenzen. Nicht nur musste er zwei Blutentnahmen über sich ergehen lassen und seinen Führerschien abgeben. Aufgrund seiner Alkoholisierung blieb er, sowie sein Mitfahrer, bis zum Abend im Polizeigewahrsam.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell