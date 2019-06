Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Pfaffenweiler) Radfahrer nach Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

VS-Pfaffenweiler (ots)

Ein Radfahrer hat sich am Samstagmittag an der Kreuzung der Thanheimer Straße mit der Kreisstraße nach Vöhrenbach durch den Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt. Der 37-jährige Radler wollte die Kreisstraße auf seiner Fahrt in Richtung Villingen queren und nahm dabei einem Opel die Vorfahrt. Der Opelfahrer konnte einen Unfall nicht mehr verhindern. Der 37-Jährige musste aufgrund seiner Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Opel entstand ein Schaden von 2.000 Euro. Der Schaden am Rennrad wird auf 1.000 Euro geschätzt.

