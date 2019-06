Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rippoldsau-Schappach) Motorradfahrer gestürzt und leicht verletzt

Rippoldsau-Schappach (ots)

Am Samstagmittag ist ein Motorradfahrer während seiner Fahrt auf der Wildschappachstraße gestürzt und hat sich dabei verletzt. Der 47-jährige Fahrer verlor kurz vor Schappach aufgrund einer Verschmutzung der Straße die Kontrolle über seine Aprilia und landete in der Wiese. Er verletzte sich leicht und wurde am Unfallort medizinisch versorgt. An seinem Motorrad entstand ein Schaden von etwa 8.000 Euro.

