Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Oberndorf am Neckar) Gleitschirmflieger stürzt über Naturschutzgebiet ab

Oberndorf am Neckar (ots)

Über dem Naturschutzgebiet Kälberhalde ist am Samstagnachmittag ein Gleitschirmflieger aus etwa 5 Metern abgestürzt und unsanft auf der Straße gelandet. Der 63-jährige Mann verletzte sich bei dem Sturz schwer. Was genau zum Fall des Mannes geführt hat ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Aufgrund seiner Verletzungen musste er von einem Wagen des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht werden.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell