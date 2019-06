Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Jungingen) Suchaktion nach verunglückten Wanderern -Hubschrauber im Einsatz

Jungingen (ots)

In einer Such- und Rettungsaktion, in die auch ein Polizei- und ein Rettungshubschrauber eingebunden waren, endete die Wanderung dreier Männer am Samstagabend im Bereich Jungingen. Ein 88-jähriger Wanderer der Gruppe stürzte beim Gang durch ein unwegsames Waldgebiet südlich von Jungingen im Gewann Himberg gegen 18.30 Uhr und verletzte sich am Kopf. Ein Teilnehmer der Gruppe versuchte sich zum geparkten Fahrzeug der Wanderer durchzuschlagen während der andere einen Notruf absetzte. Da die Männer nicht wussten wo sie sich befanden gelang es ihnen weder ihr Fahrzeug aufzufinden noch in dem Notruf ihren aktuellen Standort mitzuteilen. Durch eine Suchaktion, in die neben Rettungskräften auch die Polizei und die Bergwacht eingebunden waren, konnten alle drei Wanderer zwischen 19.45 und 20.15 Uhr gefunden werden. Die Rettung des verletzten 88-jährigne Wanderers und seines 58-jährigen Begleiters aus dem steilen und Fahrzeuge nicht zugänglichem Gebiet erfolgte durch die Bergwacht. Wie sich bei einer medizinischen Untersuchung herausstellte erlitt der 88-jährige Mann durch seinen Sturz ein Schädel-Hirn-Trauma. Sein Begleiter hatte sich am Daumen verletzt. Beide Männer wurden zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. In den Einsatz waren über 35 Polizei- und Rettungskräfte eingebunden.

