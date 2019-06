Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Ölspur auf Fahrbahn- Motorradfahrer stürzt

Balingen (ots)

Aufgrund einer durch Öl verschmutzten Fahrbahn stürzte am Samstagabend in der Ausfahrt der Bundesstraße 27 - Balingen Mitte- aus Rottweil her kommend ein Leichtkraftradfahrer. Der 16-jährige Biker zog sich durch den Sturz leichte Verletzungen zu und wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. An seiner Yamaha entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Die Polizei sucht aktuell nach dem Verursacher der Ölspur, die bis in die Etzelbachstraße führt. Zeugen, die in dieser Sache Hinweise geben können werden gebeten sich mit dem Polizeirevier in Balingen, Tel. 07433 2640 in Verbindung zu setzen.

