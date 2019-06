Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Geisingen) Während Fußballspiel Umkleide geplündert

Geisingen (ots)

Während eines Fußballspiels am Samstagnachmittag hat ein Dieb Bargeld und Fahrzeugschlüssel aus der Spielerumkleide des Sportheims gestohlen. Der Täter brachte insgesamt mehr als hundert Euro Bargeld in seinen Besitz. Die Schlüssel ließ er in einem Auto zurück, das er zuvor mit einem der gestohlenen Schlüssel geöffnet hat. Das Polizeirevier Tuttlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden an den Polizeiposten Immendingen, Tel. 07462 94640 erbeten.

