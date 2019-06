Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bad Dürrheim) Fußgängerin von Auto übersehen

Bad Dürrheim (ots)

In der Carl-Benz-Straße hat am Samstagnachmittag eine Autofahrerin eine Fußgängerin auf der Straße übersehen und sie mit dem Auto erfasst. Die Fußgängerin stürzte und verletzte sich leicht. Die 44-jährige Fahrerin bog vom Parkplatz eines Supermarktes in die Straße ein. Die 29 Jahre alte Fußgängerin war in diesem Moment dabei die Straße zu queren. Aufgrund der leichten Verletzungen wurde die Fußgängerin mit einem Rettungswagen zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand kein Schaden.

