Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Donaueschingen) Autofahrer fährt geparkten Wagen an und flüchtet

Donaueschingen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen ist ein Autofahrer gegen einen geparkten Opel in der Ludwig-Kirsner-Straße gefahren und geflüchtet. Der Fahrer stieß heftig mit dem am Straßenrand geparkten Opel zusammen, sodass die Besitzerin des Wagens aufgrund des Aufpralls aus dem Schlaf gerissen wurde. Der Schaden am Wagen wird auf etwa 600 Euro geschätzt. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach einem Ford Fiesta mit hellen Rallystreifen. Zeugen die Hinweise in dieser Sache geben können werden gebeten sich unter Tel. 0771 837830 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell