Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen)Versuchter Einbruch in Bäckereifiliale

VS-Villingen (ots)

In den frühen Morgenstunden des Samstags haben Einbrecher versucht in eine Bäckereifiliale im REWE-Markt zu gelangen. Die Diebe versuchten gegen 03.00 Uhr eine Seitentüre des Gebäudes aufzuhebeln. Während des Versuchs schlug der installierte Einbruchsalarm des Gebäudes an und vertrieb die Täter. Das Polizeirevier Villingen hat Ermittlungen eingeleitet.

