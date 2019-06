Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schramberg) Einbrecher in Gaststätte in der Oberndorfer Straße am Werk

Schramberg (ots)

Ein Einbrecher hat in den frühen Morgenstunden des Freitags Bargeld aus einer Gaststätte in der Oberndorer Straße entwendet. Der Dieb hebelte um kurz nach 03.00 Uhr eine Terrassentüre auf der Gebäuderückseite auf und gelangte so in den Gastraum. Dort entwendete er mehrere hundert Euro Bargeld. Das Polizeirevier Schramberg hat Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls eingeleitet.

