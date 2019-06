Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schenkenzell- Schiltach) Motorradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Schenkenzell-Schiltach (ots)

Am Freitagmittag hat sich eine Motorradfahrerin an der Einmündung der Hauptstraße (B462) in die Bundesstraße 294 bei einem Zusammenstoß mit einem wartenden Auto schwere Verletzungen zugezogen. Die 40-jährige Zweiradfahrerin kam aus der Hauptstraße und wollte an der Einmündung links in Richtung des Kirchberg-Tunnels abbiegen. Beim Anfahren unterlief ihr ein Fahrfehler und sie stieß in der Folge mit einem VW zusammen, der aus Richtung des Tunnels kam und nun auf der Linksabbiegerspur in Richtung Hauptstraße wartete. Sie stürzte und verletzte sich dabei so schwer, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Gesamtschaden an der KTM und dem VW wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Ein Abschleppdienst musste beide Fahrzeuge bergen. Während der Unfallaufnahme war der Einmündungsbereich für den Verkehr gesperrt. Eine örtliche Umleitung war eingerichtet.

