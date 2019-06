Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil) Handfeste Auseinandersetzung bei der Stadthalle

Rottweil (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen kam es am Freitagabend gegen 22.30 Uhr vor der Stadthalle. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam es aufgrund einer Streitigkeit zwischen einem 17-Jährigen und einem 19-Jährigen zu Schlägen. Der 19-Jährige ging in der Folge zu Boden. Die genauen Umstände der Auseinandersetzung versucht die Polizei in Rottweil zu klären. Der 19-Jährige ließ sich nach der Anzeige bei der Polizei in einem Klinikum behandeln.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell