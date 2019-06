Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen-Nendingen) Autofahrerin nach Auffahrunfall verletzt

Tuttlingen-Nendingen (ots)

In der Steinbruchkurve zwischen Nendingen und Tuttlingen ist am Freitagmittag gegen 12.45 Uhr eine Autofahrerin auf den Wagen vor ihr aufgefahren und hat dadurch dessen Lenkerin verletzt. Die 53 Jahre alte Fahrerin sah zu spät, dass der Hyundai vor ihr bremste. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die 51-jährige Hyundai-Fahrerin im Nackenbereich. An ihrem Auto entstand ein Schaden von etwa 3.000 Euro. Der Schaden am Daimler der Verursacherin wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Da beim Daimler Betriebsflüssigkeiten ausliefen, war dieser nicht mehr fahrtauglich und musste abgeschleppt werden.

