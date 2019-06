Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Straßberg) Motorradfahrer stürzt bei Flucht vor Streifenwagen

Straßberg (ots)

Leichte Verletzungen hat sich am Donnerstagmittag gegen 12.00 Uhr der Fahrer eines Leichtkraftrades zugezogen er beim Befahren einer für ihn gesperrten Straße von einer Polizeistreife erwischt wurde und flüchtete. Der 17-jährige Fahrer fuhr auf dem Verbindungsweg zwischen Straßberg und Winterlingen, der für den öffentlichen Verkehr gesperrt ist. Als ihm auf seiner Strecke eine Polizeistreife entgegenkam, wendete der junge Fahrer seine Maschine und fuhr davon. Die Fahrt endete schon kurz darauf. In einer Kurve stürzte der Zweiradlenker auf Kies. Glücklicherweise verletzte er sich nur leicht. An der Fantic entstand ein Schaden von etwa 200 Euro.

