Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Rettungseinsatz am Bahnhof fordert Polizei

Tuttlingen (ots)

Ein Polizist hat sich am Freitagmittag gegen 16.00 Uhr bei der Unterstützung eines Rettungseinsatzes am Bahnhof leicht verletzt. Die Besatzung des Rettungsfahrzeugs ersuchte um Hilfe, da ein 17-Jähriger am Bahnhof, der augenscheinlich unter Einwirkung von Rauschmitteln stand, sich nicht behandeln lassen wollte. Der Jugendliche war aber zeitweise nicht ansprechbar, weshalb er unter Polizeibegleitung zum Rettungsfahrzeug gebracht wurde. Während der Begleitung trat der Jugendliche mehrfach gegen die Polizeibeamten und beleidigte diese. Dabei verlor er durch einen Tritt das Gleichgewicht und fiel, wobei er auch die Beamten mit zu Boden riss. Ein Polizist verletze sich dabei am Handgelenk. Der Jugendliche wurde letztendlich zur medizinischen Untersuchung und Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Die Eltern wurden informiert.

