Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt) Zwei Verletzte nach Auffahrunfall beim "Katzenholz"

Freudenstadt (ots)

Am Freitagmittag gegen 13.00 Uhr ist ein Autofahrer auf der Bundesstraße 28 zwischen Freudenstadt und Aach auf Höhe "Katzenholz" seinem Vordermann aufgefahren und hat dadurch sich selbst und den vorrausfahrenden Fahrer verletzt. Der 26-jährige Fahrer erkannte zu spät, dass der BMW vor ihm bremste. Sowohl er, wie auch der 30 Jahre alte Fahrer wurden aufgrund ihrer leichten Verletzungen noch vor Ort medizinisch versorgt und im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. An dem BMW entstand ein Schaden von 18.000 Euro. Der Schaden am VW des Verursachers wird auf 1.000 Euro geschätzt. Die Autos waren nicht mehr fahrfähig und mussten abgeschleppt werden.

