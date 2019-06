Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schramberg-Sulgen) Zwei Verletzte nach Auffahrunfall

Schramberg-Sulgen (ots)

Am Donnerstagabend ist an der Einmündung der Bundesstraßenabfahrt in die Schramberger Straße ein Autofahrer seinem Vordermann aufgefahren und hat dadurch zwei Mitfahrende in diesem Auto verletzt. Der 26-jährige Verursacher übersah den an der Einmündung wartenden Audi und fuhr wuchtig auf. Die 64-jährige Beifahrerin, sowie deren Enkelin verletzten sich beim Unfall leicht. An den beiden Audis entstand ein Gesamtschaden von 2.000 Euro.

