Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Aldingen) Nachtragsmeldung zum Unfall vom 11.06.19 - Säugling verstorben

Aldingen (ots)

Der Säugling, welcher am Dienstag bei dem schweren Unfall auf der Bundesstraße 14 bei Aldingen lebensgefährlich verletzt wurde (wir berichteten/ Meldung: www.presseportal.de/blaulicht/pm/110978/4294606) verstarb heute am frühen Mittag in einer Spezialklinik in Tübingen. Die Ermittlungen des Unfallaufnahmedienstes dauern noch an. Die Beamten der Verkehrspolizeidirektion in Zimmern o. R. suchen nach wie vor nach Zeugen zu diesem Unfall. Diese werden dringend gebeten sich unter Tel. 0741 348790 zu melden.

