Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Spaichingen) Betrunkene Autofahrerin verursacht Unfall

Spaichingen (ots)

Eine Autofahrerin ist am Donnerstagabend gegen 22.15 Uhr beim Abbiegen von der Sallancher Straße in die Hauptstraße mit einem anderen Wagen zusammengestoßen. Die 65-jährige Frau kam aus der Sallancher Straße und wollte links abbiegen. Dabei stieß sie mit dem Renault eines 31 Jahre alten Fahrers zusammen. Beide Fahrer blieben unverletzt. Am Renault und dem Peugeot der Verursacherin entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass die Dame alkoholisiert war. Sie musste die Beamten in der Folge zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Ihren Führerschein gab die 65-Jähirge ab.

