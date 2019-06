Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Talheim) Einbruch in Einfamilienhaus

Talheim (ots)

In der Nacht zum Donnerstag sind Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Tuninger Straße eingestiegen. Die Täter hebelten die Haustüre auf und durchwühlten das Haus auf der Suche nach Beute. Ob und was tatsächlich entwendet wurde wird derzeit abgeklärt. Der Polizeiposten Trossingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell