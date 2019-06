Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Bei Fahrt von Parkplatz Vorfahrt missachtet - Unfall mit einem Verletzten

Tuttlingen (ots)

Ein Autofahrer hat sich am Donnerstagmittag gegen 14.30 Uhr bei einem Unfall in der Nendinger Allee leicht verletzt. Der 45-jährige Mann war unterwegs in Richtung Stadtmitte, als eine Opelfahrerin vom Parkplatz des Aldi in die Straße einfuhr und ihm die Vorfahrt nahm. Sein BMW wurde durch den Zusammenstoß gedreht und landete in der Botanik. Der 45 Jahre alte Mann musste zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Am BMW und dem Opel der 82-jährigen Unfallverursacherin entstand ein Schaden von 16.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

