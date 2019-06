Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Spaichingen) Einbruchsversuch in Waldhütte

Spaichingen (ots)

In der Zeit von Dienstag bis Donnerstagabend hat ein Einbrecher versucht in eine Waldhütte im Gewann Eschenwasen zu gelangen. Der Unbekannte versuchte erst das Schloss der Hütte zu knacken. Als ihm dies misslang, versuchte er sich am Fenster. Auch diese Hebelversuche scheiterten, weshalb er unverrichteter Dinge von Dannen zog. Das Polizeirevier Spaichingen ermittelt wegen versuchtem Einbruch.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell