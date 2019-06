Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Neuhausen ob Eck) Southside 2019 - Polizei sorgt für Sicherheit der Festivalbesucher

Neuhausen ob Eck (ots)

An Fronleichnam ist es soweit: tausende Besucher werden im Verlauf des Tages aus allen Himmelsrichtungen nach Neuhausen kommen und auf das Festivalgelände im take-off GewerbePark strömen. Wie gewohnt ist die Polizei von Beginn an mit verkehrslenkenden Maßnahmen im Einsatz. Besonderes Augenmerk gilt in diesem Jahr den Fahrern von bauartveränderten Fahrzeugen. Ihre modifizierten Wagen ziehen oftmals nicht nur einen großen Stau nach sich - ihre Veränderungen können auch versicherungsrechtliche, führerscheinrechtliche, zulassungsrechtliche oder steuerrechtliche Auswirkungen haben.

Das Polizeipräsidium Tuttlingen wird auch in diesem Jahr mit einem ähnlichen Personalansatz wie in den vergangenen Jahren auf dem Festivalgelände präsent sein. Unterstützung erfährt es durch Beamtinnen und Beamte benachbarter Präsidien, sowie dem Polizeipräsidium Einsatz. Gemeinsam mit dem Sicherheitsdienst des Veranstalters und den anderen Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) wird die Polizei für die Sicherheit der Festivalbesucher sorgen. Grundsätzlich liegt der sichere und ordnungsgemäße Verlauf des SSF zwar in der Zuständigkeit des Veranstalters, die Polizistinnen und Polizisten unterstützen jedoch durch eine sichtbare Präsenz auf dem Veranstaltungsgelände und tragen so zu einem positiven Sicherheitsempfinden der Festivalbesucher bei. Darüber hinaus ist die Polizei vor allem für die Verfolgung von Straftaten zuständig.

Bereits im Vorfeld der Veranstaltung fand eine enge und regelmäßige Abstimmung mit der Genehmigungsbehörde, dem Veranstalter und den übrigen Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben statt. Im Verlauf der Veranstaltung werden die Kooperation und der gemeinsame Austausch fortgesetzt und in den täglich terminierten Sicherheitsbesprechungen nochmals intensiviert.

Einsatzleiter Polizeirat Markus Haug: "Die Sicherheit der Festivalbesucher hat für uns oberste Priorität. Wir sind gut vorbereitet und freuen uns auf den Beginn des Festivals."

