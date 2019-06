Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) 49-jähriger Mann fuchtelt mit Messer herum

VS-Villingen (ots)

Der Polizei ist am Donnerstag, gegen 15.15 Uhr, ein Mann gemeldet worden, der auf dem Bahnsteig des Villinger Bahnhofes mit einem Messer herumfuchtelt. Die Ordnungshüter konnten einen 49-jährigen Mann antreffen, der ein Küchenmesser in seiner Umhängetasche mitführte. Nach bisherigen Ermittlungen bedrohte und beleidigte der Mann eine Frau, die sich auf dem Bahnsteig aufhielt. Der stark alkoholisierte 49-Jährige wurde in Gewahrsam genommen und später in eine Fachklinik eingeliefert.

