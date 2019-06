Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (St. Georgen im Schwarzwald) Auto zerkratzt

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Am Donnerstag hat in der Zeit zwischen 8.50 Uhr, und 9 Uhr, ein unbekannter Täter in der Industriestraße auf dem Aldi-Parkplatz einen Opel Meriva zerkratzt. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise zum Täter nimmt das Polizeirevier St. Georgen (Tel.: 07724 9495-0) entgegen.

