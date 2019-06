Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Geislingen) Fahrschüler stürzt mit Motorrad

Geislingen (ots)

Am frühen Donnerstagabend ist an der Einmündung der Ostdorfer Straße in die Vorstadtstraße ein Fahrschüler mit seinem Motorrad gestürzt.

Der 18-Jährige musste mit seinem Motorrad während einer Fahrschulstunde an der Einmündung verkehrsbedingt anhalten. Als er wieder anfuhr, um nach links in die Vorstadtstraße abzubiegen, verlor er das Gleichgewicht und stürzte. Dabei verletzte er sich schwer. Ein Rettungsteam brachte ihn nach der Erstversorgung ins Krankenhaus. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell