Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (A.-Tailfingen) Trotz Gegenverkehr links abgebogen

A.-Tailfingen (ots)

An der Einmündung der Vogelsangstraße in die Jahnstraße ist am Donnerstagmittag ein Autofahrer trotz Gegenverkehr nach links abgebogen.

Gegen 13.15 Uhr bog ein 83-jähriger Mercedesfahrer von der Vogelsangstraße nach links in die Jahnstraße ab. Aus der Gegenrichtung (Auf Winkel/Ob der Steige) kam ein Peugeot, dessen Fahrerin geradeaus in die Vogelsangstraße weiterfahren wollte. Der 83-Jährige missachtete den Vorrang der Peugeotfahrerin. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 8000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell