Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Eutingen im Gäu) Versuchter Wohnungseinbruch in Göttelfingen

Eutingen im Gäu (ots)

Ein unbekannter Täter hat in den vergangenen Tagen versucht, in der Rosenstraße das Fenster eines Wohnhauses aufzuhebeln. Warum er das Fenster trotz des Werkzeugeinsatzes nicht öffnen konnte, ist unbekannt. Es entstand ein Schaden in Höhe von zirka 200 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell