Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dornhan) Unfall nach Fahrfehler -Autofahrer leicht verletzt

Dornhan (ots)

Ein Autofahrer hat sich am Donnerstagmorgen bei einem Unfall auf der Landstraße bei Weiden leicht verletzt. Der 18-jährige Fahrer kam im Bereich der Serpentinen aufs Bankett und verlor die Kontrolle über seinen Ford. Der Wagen überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer verletzte sich leicht an der Hand. Am Ford entstand ein Schaden von 9.000 Euro. Er musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Während der Unfallaufnahme kam es kurzzeitig zu Behinderungen auf der Landstraße.

