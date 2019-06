Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Baiersbronn-Mitteltal) Unbekannter zündet Papiercontainer an

Baiersbronn-Mitteltal (ots)

Ein unbekannter "Zündler" hat in der Nacht zum Freitag in Mitteltal drei Papiercontainer in Brand gesteckt. Die Container standen in der Ellbachstraße. Die Feuerwehr Mitteltal rückte aus und löschte. Das Polizeirevier Freudenstadt ermittelt wegen Sachbeschädigung.

