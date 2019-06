Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Meßstetten) Frontalzusammenstoß nach abgebrochenem Überholmanöver - Autofahrerin schwer verletzt

Meßstetten (ots)

Nach einem abgebrochenen Überholmanöver auf der L440 zwischen Tieringen und Oberdigisheim sind am Donnerstagmorgen zwei Personekraftwagen frontal zusammengestoßen. Dabei verletzte sich eine 50-jährige Autofahrerin schwer.

Gegen 11.20 Uhr überholte ein in Richtung Oberdigisheim fahrender Transporter einen Sattelzug. Nachdem der dunkelblaue Kastenwagen ausgeschert war, sah dessen Fahrer einen Audi entgegenkommen. Er brach sein Überholmanöver deswegen ab und scherte vor einem VW Golf, der jetzt hinter dem Sattelzug fuhr, wieder ein. In der Folge geriet die VW-Fahrerin aus bisher nicht bekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem entgegenkommenden Audi frontal zusammen. Der VW Golf kippte nach links und drehte sich dann auf das Dach. So schlitterte der Wagen bis an den Fahrbahnrand. Den Audi drehte es. Die VW-Fahrerin verletzte sich schwer und kam nach der notärztlichen Versorgung ins Schwarzwald-Baar-Klinikum. Die 24-jährige Fahrerin des Audi blieb unverletzt. An den PKWs entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 30.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Fahrer des überholenden Kastenwagens fuhr trotz des Unfalls weiter. Auch der Sattelzug hielt nicht an.

Wer Zeuge des Unfalls wurde oder Hinweise zu dem dunkelblauen Transporter geben kann wird gebeten, sich mit der Verkehrspolizei in Zimmern o.R., Telefon 0741 34879 0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell