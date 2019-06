Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dunningen) Segelflieger im Maisfeld gelandet - Insassen wohlauf

Dunningen (ots)

Am Donnerstagabend ist ein Segelflieger in einem Maisfeld neben der Bundesstraße 462 bei Dunningen gelandet. Ein vorbeifahrender Autofahrer meldete den Flieger über Notruf. Eine Polizeistreife fand den Flieger wie beschrieben auf dem Feld vor, scheinbar herrenlos. Es fand sich eine Notiz des nicht mehr anwesenden Piloten in der Windschutzscheibe. Ein Telefonat mit dem 22-jährigen Piloten brachte dann schnell Licht ins Dunkel. Aufgrund fehlender Thermik hatte der Pilot das Flugzeug auf den Acker gesteuert. Durch die Landung war weder am Flieger noch an den Ackerpflanzen ein Schaden entstanden. Der 22-jährige Pilot und sein 17-jähriger Copilot blieben unverletzt.

