POL-TUT: (Rottweil) Radfahrer bremst wegen Auto und stürzt

Rottweil (ots)

Leichte Verletzungen hat sich am Mittwochmittag ein Radfahrer zugezogen, der aufgrund eines Autos stark bremsen musste und vom Rad fiel. Der 18-jährige Autofahrer wollte aus einer Firmeneinfahrt in die Zepfenhaner Straße fahren und musste dazu einen einen Radweg queren. Dabei nahm er einem Radler die Vorfahrt. Trotz der sofort eingeleiteten Bremsung konnte der 36-jährige Zweiradfahrer den Unfall nicht mehr verhindern. Aufgrund seiner Verletzungen brachte ihn ein Rettungswagen in ein Krankenhaus. Am Mountainbike entstand Schaden von 100 Euro.

