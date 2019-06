Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil) Renault an Kreuzung die Vorfahrt genommen

Rottweil (ots)

In der Mittwochnacht hat ein Autofahrer einem Renault die Vorfahrt genommen und dadurch einen Unfall verursacht. Der 19-jährige Fahrer wollte die Tuttlinger Straße in Richtung Neufraer Straße queren. Beim Fahren über die Straße stieß er mit dem Renault zusammen, der die Tuttlinger Straße entlangfuhr. Beide Fahrer blieben unverletzt. An den Autos entstand ein Gesamtschaden von etwa 8.000 Euro. Der Renault war nicht mehr fahrtauglich und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell