Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Oberndorf am Neckar- Weiden) Gefährliches Überholen- Auto nach Ausweichmanöver beschädigt

Oberndorf am Neckar-Weiden (ots)

Zeugen sucht die Polizei aktuell zu einem gefährlichen Überholvorgang vom Mittwochmorgen gegen 06.00 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Weiden und Hochmössingen. Ein unbekannter Autofahrer war in Richtung Hochmössingen unterwegs und überholte seinen Vordermann trotz Gegenverkehrs. Der Steuermann des entgegenkommenden Ford musste sein Auto in den Grünstreifen lenken um einen Unfall zu vermeiden. Dort prallte er gegen einen Leitpfosten. Durch den Zusammenstoß entstand am Ford ein Schaden von 1.000 Euro. Auch der Straßenmeisterei ist dadurch ein Schaden am Leitpfosten entstanden. Wer Hinweise auf den rücksichtlosen Überholenden geben kann wird gebeten sich unter Tel. 07423 81010 zu melden.

