Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Oberndorf am Neckar) Autofahrer stößt mit Bus zusammen

Oberndorf am Neckar (ots)

In der Bahnhofstraße ist am Donnerstagnachmittag gegen 16.45 Uhr ein Autofahrer mit einem Bus zusammengestoßen. Der 48 Jahre alte Autofahrer wollte von der Talstraße in Bahnhofstraße fahren und nahm dabei dem Linienbus die Vorfahrt. Glücklicherweise verletzte sich bei dem Zusammenstoß niemand. Am VW entstand ein Schaden von 2.000 Euro. Die Reparaturkosten am Bus dürften sich auf mehr als 3.000 Euro belaufen.

