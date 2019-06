Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Wehingen) Autofahrer übersieht Radlerin an Einmündung

Wehingen (ots)

Von einem Auto aufgeladen und dann zu Fall gekommen ist am Mittwochnachmittag eine Radfahrerin auf der Radstrecke zwischen Wehingen und Deilingen. Die 33 Jahre alte Frau war in Richtung Deilingen unterwegs, als sie an der Einmündung zur Delkhofer Säge von einem Fordfahrer übersehen wurde. Der 31 Jahre alte Fahrer hatte die Zweiradfahrerin übersehen. Diese landete erst auf seiner Motorhaube und zog sich dann bei ihrem Sturz auf den Asphalt eine Rückenprellung zu. Sie wurde an der Unfallstelle medizinisch versorgt. An Auto und Rad entstand ein Schaden von etwa 900 Euro.

