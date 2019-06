Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Wurmlingen) Rücksichtslos überholt - Polizei sucht Zeugen

Wurmlingen (ots)

Auf der Bundesstraße 14 auf Höhe von Wurmlingen hat am Mittwochnachmittag gegen 17.00 Uhr ein Autofahrer trotz Gegenverkehrs in einer Kurve einen anderen Wagen überholt. Der Fahrer des grauen Audi fuhr in Richtung Tuttlingen hinter einem weinroten Auto, als er trotz der sehr unübersichtlichen Lage zum Überholen ansetzte. Ein Van, der in diesem Moment entgegen kam, sowie der Fahrer des weinroten Autos mussten stark abbremsen, um einen frontalen Unfall zu verhindern. Ein Zeuge meldete den Vorgang bei der Polizei. Diese sucht nun nach Zeugen, die Vorgang beobachtet haben. Sie werden gebeten sich unter Tel. 07461 9410 zu melden.

