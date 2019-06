Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Geisingen) Zwei Verletzte und großer Schaden nach Unfall

Geisingen (ots)

Am Mittwochmorgen sind an der Einmündung der Bundesstraße 311 auf die Autobahn 81 zwei Autos zusammengestoßen. Ein 29 Jahre alter Toyotafahrer war in Richtung Donaueschingen unterwegs. Als er an der Einmündung auf die A81 nach Singen abbog übersah er dabei einen Mercedes im Gegenverkehr. Durch die Kollision landete der Toyota erst in einem Graben und stieß letztendlich mit einem neben der Straße geparkten Audi zusammen. Der 51 Jahre alte Mercedesfahrer und der Verursacher wurden beide durch den Unfall verletzt. Sie mussten durch Rettungsdienste in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. An den drei Autos entstand ein Schaden von insgesamt mehr als 50.000 Euro. Alle drei Wagen wurden durch Abschleppdienste geborgen. Aufgrund der Unfallaufnahme kam es auf der B311 kurzzeitig zu Behinderungen.

