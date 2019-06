Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb a.N./A81) Anschlussstelle Horb: Sattelzug kippt - Bergung dauert Stunden

Horb a.N./A81 (ots)

Wegen eines umgekippten Sattelzuges gab es am Mittwoch im Bereich der Autobahn-Anschlussstelle Horb erhebliche Verkehrsbehinderungen.

Was war passiert? Kurz nach 12 Uhr fuhr ein 59-jähriger Lastwagenfahrer mit seinem Sattelzug auf der Autobahn in Richtung Singen. An der Anschlusstelle Horb fuhr er zu schnell in die Autobahnabfahrt. In der Kurve kippte der Sattelzug wegen des zu hohen Tempos nach links um und blieb auf der linken Leitplanke liegen. Der Fahrer des Sattelzuges und sein Begleiter erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Behandelt werden wollten die Beiden nicht. Am Sattelzug entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 94.000 Euro. Dessen Bergung dauerte bis gegen 20 Uhr. Auf der Autobahn gab es einen längeren Rückstau.

Warum es zu der "rasenden" Abfahrt von der Autobahn kam, ist noch nicht abschließend geklärt. Laut dem Sattelzugfahrer wurde er von einem anderen Sattelzug überholt, der während des Überholvorgangs seinen Außenspiegel streifte. Der 59-Jährige erschrak angeblich und zog sein Gefährt reflexartig nach rechts in die Abfahrt. Die Verkehrspolizei hat ihre Zweifel am geschilderten Unfallhergang, weshalb die Unfallermittlungen auch noch nicht abgeschlossen sind.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell