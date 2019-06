Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bisingen) Falsch abgebogener Sattelzug bleibt stecken

Bisingen (ots)

Ein falsch abgebogener Sattelzug ist am Mittwochmorgen neben der Zufahrt zur Burg Hohenzollern stecken geblieben. Er musste geborgen werden.

Gegen 11.30 Uhr war der türkische Sattelzug von Zimmern in Richtung Hechingen unterwegs. Sein 32-jähriger Fahrer fuhr trotz oder wegen seines Navigationsgerätes nach rechts auf die Kreisstraße zur Burg Hohenzollern. Als der "Trucker" sein Missgeschick bemerkte, wollte er auf einem eingeschotterten Platz links der Straße wenden. Dabei fuhr er mit der Zugmaschine auf die angrenzende Wiese. Auf der durch die Regenfälle der vergangenen Tage aufgeweichten Grünfläche fuhr er sich fest. Ohne fremde Hilfe kam er nicht mehr weiter. Weil der Auflieger in die Fahrbahn hineinragte, musste die Polizei die Gefahrenstelle absichern. Ein Bergungsdienst mit geeignetem Gerät brachte den Sattelzug schließlich wieder auf sie Straße. Der LKW war leicht beschädigt. Reparaturen an der lichttechnischen Anlage mussten sofort durchgeführt werden.

