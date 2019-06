Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Donaueschingen) Zwei verletzte Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall

Donaueschingen (ots)

Zwei verletzte Fahrradfahrer und Sachschaden in Höhe von rund 50 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Mittwoch, gegen 13.45 Uhr, auf der Friedrich-Ebert-Straße. Ein 18-jähriger und ein 56-jähriger Radfahrer benutzten vorschriftswidrig den Gehweg. In der Folge kam es im Begegnungsverkehr zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Biker. Beide zogen sich leichte Verletzungen zu.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell