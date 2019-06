Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Donaueschingen) Einbruch in Apotheke

Donaueschingen (ots)

In den frühen Morgenstunden des Mittwochs sind unbekannte Täter in eine Apotheke in der Karlstraße eingedrungen. Die Einbrecher stemmten ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt in das Gebäude. Die Eindringlinge entwendeten einen Tresor und Münzgeld. Über die Höhe des entstandenen Schadens liegen noch keine Hinweise vor. Die Polizei sucht noch Zeugen. Wer hat am Mittwoch, in der Zeit zwischen 2 Uhr und 4 Uhr, in der Karlstraße verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt das Polizeirevier Donaueschingen (Tel.: 0771 83783-0) entgegen.

